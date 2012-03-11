Отрисовать баннеры для наружной рекламы

Наружная рекламаЗакрыт11 заявок277 просмотров
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Что нужно сделать:

1) Уличный баннер 2х3м или 4х3м

2) Офисный баннер 1,5х2м

3) Штендер с круглым верхом

Указывайте стоимость и сроки.

В целом надо сделать что нарисаовано в этом файле: обьединение 2.jpg

Мысли по этому поводу:

Идея использования сине-оранжевого потока как основной элемент обьедененных брендов вокруг нашего. На картинке должен быть наш логотип, элемент обьединения - поток, лого теза, лого туи, лого русского экспресса.

Векторные логотипы вышлю после как договоримся.

12 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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