Отрисовать баннеры для наружной рекламы

Необходимо разработать: 1. макет вывески салона красоты(логотип есть): Размер 9500*1200мм 2. штендер арочный размер: 1200*800мм Это примерные размеры. Прошу отвечать по стоимости. По срокам - сегодня. (т.к. подвел уже один исполнитель, и заказчику надо показать сегодня варианты). Бюджет за все ...