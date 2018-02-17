Отрисовать картинку, чтобы была в векторе

Наружная рекламаЗакрыт1 заявка237 просмотров
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Собственно картинка приложена. Бюджет 500 р. Срок - сутки максимум.

Оплата перед передачей исходников. 

Есть только в псд и все, что нашли максимальное из инета. 

5 лет назад
morenab
Елена 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
27 отзывов
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