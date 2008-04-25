Разработка дизайна рекламного плаката высотой 1000 и шириной 500. Мы обнаружили, что при достаточной плотности размещения рекламных плакатов, клиенты их не особенно замечают. Как это исправить, вот основной вопрос. Ждем предложений! Можно ...