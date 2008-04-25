Плакат

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Закрыт11 заявок233 просмотра

Дизайн рекламного плаката

17 лет назад
MosLine
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

dimetradim
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$100
3 дня
К сожалению, результата работы так и не возникло! Очень качественный процесс саморекламы, но даже эскизов я не увидел...
Да, было дело...

Заявки фрилансеров

dimetradim
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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