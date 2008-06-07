Рекламный плакат 500х1000 мм (ШхВ)

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Разработка дизайна рекламного плаката высотой 1000 и шириной 500. Мы обнаружили, что при достаточной плотности размещения рекламных плакатов, клиенты их не особенно замечают. Как это исправить, вот основной вопрос. Ждем предложений!

Можно посмотреть наши варианты рекламных материалов.

По всей видимости на плакате должны быть услуги: интернет, телефония. Может быть надпись: "услуги связи". Может быть: "предлагаем услуги связи". Обязательно должны быть номера лицензий (например "Услуги связи лицензированы. Лицензии №...№..."), номер телефона и логотип MosLine.

Целью конкурса является креативная идея, проилюстрированная эскизом. Желательна еще описательная часть, почему именно так все должно выглядеть. Почему такие цвета, почему такое расположение и т.п. Выбор будет происходить именно по этим эскизам. Победителей конкурса и собственно окончательных исполнителей может быть несколько.

Окончательный вариант, желательно в векторном формате, с комплектом шрифтов. Можно после оплаты или после аванса, если кто не доверяет.

Для общего понимания нашей деятельности можно посмотреть:

http://www.mosline.ru

http://www.rumyantsevo.net.ru

В файле mosline.zip находится логотип в разных форматах

Отвечаю на наиболее часто возникающие вопросы:

1. Где будит висеть плакат, т.е. посредством каой коммуникации вы планируете предоставить вашему клиенту рекламную информацию?

2. Кто собственно ваш клиент, целевая аудитория? Что это за люди?

Данный плакат предназначен для размещения в зданиях, где мы предоставляем услуги связи для корпоративных клиентов. Обычно они размещаются на стенах или на штендерах. Целевой аудиторией являются фактически любые работники фирм, которые могут донести информацию до людей, принимающих решение по подключению.

Этот бизнес выглядит примерно так: Мы договариваемся с владельцами здания и размещаем в здании "точку подключения", в виде кучки оборудования для подключения телефонии и интернета. Только после этого мы обвешиваем здание нашей рекламой. Т.к. центральное оборудование уже имеется, то для подключения клиента требуется проложить конечный кабель не длиннее 100-120 метров, по этому мы можем уложиться в очень короткие сроки до 1-3 дней.

Наша основная направленность - качество и стабильность. Мы стремимся завлечь клшиента не дешевыми ценами, а именно качеством. В нашем бизнесе разница между дешево и не дешево составляет несколько тысяч рублей, что для корпоративного клиента не принципиально. А вот отсуствие связи очень губительно. Эту тему тоже можно использовать в рекламе. Часто, когда люди не понимают по какому кретерию сравнивать услуги связи от разных фирм, то они начинаю сравнивать только по ценам. А это принципиально неверно. Ведь колбасу тоже покупать только по кретерию цены будет очень опасно для желудка.