Разработка дизайна наклейки на автомобиль

Нарисовать билборд 6*3. Минеральная вода, весна - тема баннера. Подробности заинтересованным в личку. Бюджет 1500 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые друзья, нужна ваша помощь. Необходимо разработать дизайн наклейки для мерседес вито по кругу. Наклейку необходимо выполнить на основании фирменного стиля www.arch-skin.spb.ru, пишите ваши сроки.
- Похожие заказы
- $50Наружная реклама27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сверстать файл для печати уличного баннера. Только текст. 2 цвета, красный, белый. Формат tif или Corel. Размер ШхВ: 500х80 см. В заявке пожалуйста сразу указывайте цену и срок.Наружная реклама29 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуются новые баннера на забор. Цель: показать, что автосервис и магазин находятся за забором. На данный момент эта реклама расценивается потенциальными клиентами как просто наружная реклама, они не понимают, что сервис находится за заборомНаружная реклама10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
1. Необходимо создать баннер по материалам сайта http://crafterstore.co.uk. 2. На ту же тему, флайер размера А5, двухсторонний, готовый к печати.Завершен10 лет назад
Имеется готовое графическое решение - логотипичное написание сферы деятельности компании. Необходимо это дополнить стрелкой, что бы получился указатель. Так же необходимо будет добавить некоторые дополнительные графические элементы. ====================================== В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут ...Завершен10 лет назад
Идея следующая: по центру разместить основной логотип, а справа и слева от него стройными рядами по три с каждой стороны перечислить торговые марки, с которыми работает компания. Основной логотип + фирменный стиль с цветами есть ...Наружная реклама25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Работа на постоянной основе со сдельной оплатой по созданию листовок, плакатов. Оплачиваю каждый созданный материал по мере выполнения. Первое задание стоимостью в 10$. После выполнения задания, добавляю еще 3 задания. Запрос направляйте на почту в ...Наружная реклама15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно обрисовать лого в кореле и сделать режимки. Подробности в приват. Оплата по факту выполнения на вебмани рублевый.Наружная реклама12 заявокЗакрыт10 лет назад
на авто газ 2752 соболь нужно сделать дизайн обклейки авто, тематика ремонтная служба - ремонт скважин, прочистка канализации, телеинспекционное обследование. сайт vodaved может оттуда что выцепить получится. желательно чтоб смотрелось по-современому и строго, супер графики не ...Завершен10 лет назад