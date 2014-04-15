Разработка дизайна наклейки на автомобиль

$250
Наружная рекламаЗакрыт18 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день уважаемые друзья, нужна ваша помощь. Необходимо разработать дизайн наклейки для мерседес вито по кругу. Наклейку необходимо выполнить на основании фирменного стиля www.arch-skin.spb.ru, пишите ваши сроки.

10 лет назад
bruks71
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Привлечение клиентов в магазин и автосервис

    $100

    Требуются новые баннера на забор. Цель: показать, что автосервис и магазин находятся за забором. На данный момент эта реклама расценивается потенциальными клиентами как просто наружная реклама, они не понимают, что сервис находится за забором

    Наружная реклама10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер на основе готового дизайна

    Имеется готовое графическое решение - логотипичное написание сферы деятельности компании. Необходимо это дополнить стрелкой, что бы получился указатель. Так же необходимо будет добавить некоторые дополнительные графические элементы. ====================================== В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформление выставочного баннера 3*2,5 метра

    Идея следующая: по центру разместить основной логотип, а справа и слева от него стройными рядами по три с каждой стороны перечислить торговые марки, с которыми работает компания. Основной логотип + фирменный стиль с цветами есть ...

    Наружная реклама25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка листовки А5

    $10

    Работа на постоянной основе со сдельной оплатой по созданию листовок, плакатов. Оплачиваю каждый созданный материал по мере выполнения. Первое задание стоимостью в 10$. После выполнения задания, добавляю еще 3 задания. Запрос направляйте на почту в ...

    Наружная реклама15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн винил. обклейки авто

    на авто газ 2752 соболь нужно сделать дизайн обклейки авто, тематика ремонтная служба - ремонт скважин, прочистка канализации, телеинспекционное обследование. сайт vodaved может оттуда что выцепить получится. желательно чтоб смотрелось по-современому и строго, супер графики не ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад