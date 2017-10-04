Разработка конструкций «Ретро-буквы» с лампочками

Задачи по приоритету:

1) Подобрать наиболее оптимальный английскийи русский шрифт (буквы, цифры и основные символы) для разработки конструкций

«Ретро-буквы».

2) Разработать конструкцию букв, цифр иосновных символов английского алфавита.

3) Разработать систему крепления букв настену для длительной эксплуатации.

4) Разработать конструкцию букв, цифр и основных символов русского алфавита.

Параметры конструкции:

1) Применяемый материал – фанера берёзовая 2 сорт.

2) Толщина применяемого материала 4 – 6 мм.

3) Высота буквы - 500мм.

4) Глубина буквы базовая 80мм. Размер можно изменить в зависимости от применяемых

электрических патронов и ламп.

5) Патрон электрический для ламп накаливания – базовый E14, возможно использовать другие

патроны доступные для приобретения. Продумать крепление патронов.

6) Количество лампочек выбирается из расчёта оптимального заполнения плоскости буквы.

7) Буква должна быть без кривых линий, чтобы в производстве не пришлось выгибать фанеру.

8) Продумать соединение элементов буквы, чтобы собранная конструкция была жёсткой.

9) Конструкция букв должна быть устойчивой, для установки на горизонтальную плоскость без

дополнительных креплений.

10) Метод изготовления деталей буквы – резка лазером CO2, нужно учитывать толщину лазерного луча равную 0,1мм при разработке чертежей.

11) Фотографиипримеров прилагаются.

12) Требования к макетам прилагается.