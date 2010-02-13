Разработка макета для рекламной наклейки турофиса

Необходимо разработать макет формата А4 (пример указан а файле) для того что бы потенциальные покупатели могли узнать какие страны (мы туризмом занимаемся) предлагает данный офис (агентство наш партнер)

Приложил наш логотип (его желательно расположить в центре). Фон макета белый.

Текст на макете - название стран. Их нужно расположить как бы в движении похожим на "облако тегов"

Греція

Єгипет

Індія

Іспанія

Мальдіви

Мексика

ОАЕ

Португалія

Туніс

Хорватія

Чорногорія

Шрі-Ланка

Нравится такое решение http://romka.eu/examples/tagnetic/index.html