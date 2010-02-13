Оформить вход магазина оракалом, лайт-бокс, окна, название. Профиль магазина -компьютерная техника. Опыт работы в РА желателен.
Разработка макета для рекламной наклейки турофиса
Необходимо разработать макет формата А4 (пример указан а файле) для того что бы потенциальные покупатели могли узнать какие страны (мы туризмом занимаемся) предлагает данный офис (агентство наш партнер)
Приложил наш логотип (его желательно расположить в центре). Фон макета белый.
Текст на макете - название стран. Их нужно расположить как бы в движении похожим на "облако тегов"
Греція
Єгипет
Індія
Іспанія
Мальдіви
Мексика
ОАЕ
Португалія
Туніс
Хорватія
Чорногорія
Шрі-Ланка
Нравится такое решение http://romka.eu/examples/tagnetic/index.html
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