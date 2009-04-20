Реклама на транспорте

Добрый день!

Нужен дизайнер, с опытом создания макетов для рекламы на транспорте: маршрутки, троллейбусы, трамваи, легковые автомобили и т.д. Для постоянного сотрудничества.

Знания размеров и др. технических характеристик обязательно! По этим макетом будет печататься пленка и обклеиваться транспорт.

Желательно с Украины.

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