Требуется оформление вывески торгового павильона

Нужна вывеска на дорогу для Садового центра. Тип вывески - стрелка на дороге указатель. Выслушаю только людей уже с имеющимися работами. Работа срочная - времени на новичков нет. Сорри))) Время до завтра тоесть до 05.02.2009.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин обзавелся торговой площадью
Фирменного стиля никакого нет, слоганов и девизов нет.
Есть сайт с ассортиментом товара: основной упор на товары для дома, и бытовую медицинскую технику.
Есть фотография павильона с баннерами предыдущих арендаторов.
Частично есть каркас в кореле, с реальными размерами.
Пожелание, использовать насколько возможно цвета и стилистику сайта.
В принципе, есть концептуальный набросок, который нравится заказчику, можно как вариант доработать его.
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