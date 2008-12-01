Требуется оформление вывески торгового павильона

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Интернет магазин обзавелся торговой площадью

Фирменного стиля никакого нет, слоганов и девизов нет.

Есть сайт с ассортиментом товара: основной упор на товары для дома, и бытовую медицинскую технику.

Есть фотография павильона с баннерами предыдущих арендаторов.

Частично есть каркас в кореле, с реальными размерами.

Пожелание, использовать насколько возможно цвета и стилистику сайта.

В принципе, есть концептуальный набросок, который нравится заказчику, можно как вариант доработать его.