Вывеска Детская обувь

$50
Наружная рекламаЗавершен49 заявок4380 просмотров
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#1$50

Приветствую Ребята, надо разработать милую и приятную вывеску, по центру будет буквой П вывеска ДЕТСКАЯ ОБУВЬ, а по бокам Зебра, лого приложено, размеры есть ссылка на скачку

http://ifolder.ru/23993926

Буквой П, значит передняя часть центрального козырька и боковые у этой же части, если смотреть сверху то получается П, там везде на 3 гранях нужно ДЕТСКАЯ ОБУВЬ, а по боковым частям фасада 2 Зебры.

Ай-ай, блин, жалко работы, которые разместили, ребята повторяю, блок с зебрами по разные стороны от входа, а Детская обувь в центре над крыльцом, там козырек с трех сторон.

Ребята, магазин называется !!! обратите внимание ДЕТСКАЯ ОБУВЬ (по козырьку в центре, а Зебра это просто бренд, который будет продаваться в нем, его нужно по бокам над окнами распределить)

магазин занимает все окна, которые на фотографии, т.е. 3 слева от входа, 2 справа.

Все эскизы представлены на тему магазина Зебра, это не правильно т.к. магазин ДЕТСКАЯ ОБУВЬ называется.

Еще раз! фото не нужно резать, оно готово к монтажу, торговый зал магазина занимает все окна представленные на фото, поэтому нужно сделать вывеску во весь фасад ДЕТСКАЯ ОБУВЬ.

))) неужели не читаете текст к конкурсу, открываете сразу рабочку?

РЕбята давайте делать вывеску Детская обувь, и забудем совсем про зебру(все делают эскизы под зебру), по бокам мы можем поставить любые логотипы, которые будут продаваться.

Большая просьба!!! у магазина 5 окон и вывеской нужно показать, что магазин большой.

13 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Победитель конкурса
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
Благодарю Александра за отличную работу) я довольна, клиенты довольны! Супер 100 баллов!!!
С такими заказчиками как Гуля приятно не только работать,но и общаться.Очень грамотно ставится задача,оплата моментом.После общения остаётся хорошее настроение.Гуле удачи и адекватных исполнителей.
Заявки фрилансеров
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
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