Нужен исполнитель для создания макета на перетяжку. ТЗ вышлю по запросу. Оставляйте предложения по оплате и срокам, а так же ссылки на примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Ребята, надо разработать милую и приятную вывеску, по центру будет буквой П вывеска ДЕТСКАЯ ОБУВЬ, а по бокам Зебра, лого приложено, размеры есть ссылка на скачку
Буквой П, значит передняя часть центрального козырька и боковые у этой же части, если смотреть сверху то получается П, там везде на 3 гранях нужно ДЕТСКАЯ ОБУВЬ, а по боковым частям фасада 2 Зебры.
Ай-ай, блин, жалко работы, которые разместили, ребята повторяю, блок с зебрами по разные стороны от входа, а Детская обувь в центре над крыльцом, там козырек с трех сторон.
Ребята, магазин называется !!! обратите внимание ДЕТСКАЯ ОБУВЬ (по козырьку в центре, а Зебра это просто бренд, который будет продаваться в нем, его нужно по бокам над окнами распределить)
магазин занимает все окна, которые на фотографии, т.е. 3 слева от входа, 2 справа.
Все эскизы представлены на тему магазина Зебра, это не правильно т.к. магазин ДЕТСКАЯ ОБУВЬ называется.
Еще раз! фото не нужно резать, оно готово к монтажу, торговый зал магазина занимает все окна представленные на фото, поэтому нужно сделать вывеску во весь фасад ДЕТСКАЯ ОБУВЬ.
))) неужели не читаете текст к конкурсу, открываете сразу рабочку?
РЕбята давайте делать вывеску Детская обувь, и забудем совсем про зебру(все делают эскизы под зебру), по бокам мы можем поставить любые логотипы, которые будут продаваться.
Большая просьба!!! у магазина 5 окон и вывеской нужно показать, что магазин большой.
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