Требуется специалист с практическим опытом для удаленной установки и настройки программного обеспечения под Linux на сервере хостинг-провайдера. Работа разовая, с возможностью повторных заказов. Ответы на вопросы гарантированы.
Oscommerce
ищется крутой php программист с углубленным знанием oscommerce. требуется "приодеть" штатный oscommerce. потребуется так же добавить следующую функциональность
- возможность загружать товары из экселевского файла;
- возможность аплодить более одной картинки на товар;
- имеется достаточно хитрая система вычисления цен на доставку товаров, нужно будет написать модуль для shipping;
- потребуется Ваша помощь в тонкой настройке oscommerce;
собссно дизайн я предоставлю.
пожалуйста присылайте примеры (не меньше 3х) магазинова на основе oscommerce которые вы сделали.
желаю удачи!
Выбранный исполнитель
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