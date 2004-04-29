Oscommerce

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт6 заявок329 просмотров

ищется крутой php программист с углубленным знанием oscommerce. требуется "приодеть" штатный oscommerce. потребуется так же добавить следующую функциональность

- возможность загружать товары из экселевского файла;

- возможность аплодить более одной картинки на товар;

- имеется достаточно хитрая система вычисления цен на доставку товаров, нужно будет написать модуль для shipping;

- потребуется Ваша помощь в тонкой настройке oscommerce;

собссно дизайн я предоставлю.

пожалуйста присылайте примеры (не меньше 3х) магазинова на основе oscommerce которые вы сделали.

желаю удачи!

PHP
21 год назад
leanweb
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад

Выбранный исполнитель

osC-services
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$300
3 дня

Заявки фрилансеров

osC-services
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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