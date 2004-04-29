ищется крутой php программист с углубленным знанием oscommerce. требуется "приодеть" штатный oscommerce. потребуется так же добавить следующую функциональность

- возможность загружать товары из экселевского файла;

- возможность аплодить более одной картинки на товар;

- имеется достаточно хитрая система вычисления цен на доставку товаров, нужно будет написать модуль для shipping;

- потребуется Ваша помощь в тонкой настройке oscommerce;

собссно дизайн я предоставлю.

пожалуйста присылайте примеры (не меньше 3х) магазинова на основе oscommerce которые вы сделали.

желаю удачи!