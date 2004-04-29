Требуется специалист для размещения интернет-проекта на хостинге заказчика. Необходимо установить и настроить скрипты и базу данных, обеспечить защиту кода от несанкционированного доступа и проверить работоспособность. Ожидается высокий уровень профессионализма. Укажите опыт работы с Perl, MySQL, Apache, JavaScript, условия оплаты и гарантии.