Требуется специалист для размещения интернет-проекта на хостинге заказчика. Необходимо установить и настроить скрипты и базу данных, обеспечить защиту кода от несанкционированного доступа и проверить работоспособность. Ожидается высокий уровень профессионализма. Укажите опыт работы с Perl, MySQL, Apache, JavaScript, условия оплаты и гарантии.
Проверить и настроить под Linux
$25Закрыт1 заявка191 просмотр
Привет,
Нужен человек (имеющий практический опыт) способный удаленно поставить и настроить
софт под Linux.
Это сервер мелкого хостинг-провайдера,
на котором будут крутится хостинг-площадки пользователей.
Работа разовая.
Периодически есть подобные заказы.
Отвечу на все вопросы.
Спасибо.
21 год назад
Гость ant
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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