Проверить и настроить под Linux

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт1 заявка191 просмотр

Привет,

Нужен человек (имеющий практический опыт) способный удаленно поставить и настроить

софт под Linux.

Это сервер мелкого хостинг-провайдера,

на котором будут крутится хостинг-площадки пользователей.

Работа разовая.

Периодически есть подобные заказы.

Отвечу на все вопросы.

Спасибо.

Linux
21 год назад
ant
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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