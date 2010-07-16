Требуется системный Администратор

$1500
Настройка сервера/ПОЗакрыт7 заявок467 просмотров
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На постоянную работу требуется надежный Администратор с реальными отзывами с места работы.

Работа с крупными интернет-проектами (MySQL база с большим траффиком)

1. На первом этапе нужно будет разработать план по дальнейшей работе с существующими проектами: на каких серверах, в каком кол-ве, какая ОС и т. п.

2. После этого оптимизировать, протестировать и настроить сервера.

3. Перенести существующие проекты

4. Далее будет постоянная работа по администрированию: мониторинг, обновление (при необходимости), реакция на возможные взломы и т. п.

Просьба в предложениях указывать: опыт работы, примеры поддерживаемых проектов (ссылки)

СТРОГО: Москва или Питер. Опыт работы - не менее 5 лет. Знание Linux, FreeBsd само собой разумеющееся

Для тех, кто невнимательно прочитал заявку: предложения даже рассматриваться не будут

13 лет назад
Apple
Пауль 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
27 отзывов
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