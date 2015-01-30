Название Агентства Недвижимости

$80
Нейминг и СлоганыЗавершен95 заявок2496 просмотров
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#1$70
#2$10

Необходимо разработать название для Агентства Недвижимости.

Локализация: г. Ялта, Крым. В базе предполагаются объекты Южного берега Крыма (сокр, ЮБК)

Однако, привязывать название к локализации, думаю, не обязательно.

В плюсах также учитывается, чтобы название:

- было в своем роде уникальным (бекар, авито, ялта-сити - уникальные названия, имеющие соотв-ее доменное имя) - это наиболее важный параметр

- желательно простое написание как русскими, так и английскими буквами (Becar - Бекар, Yalta-City - Ялта-Сити)

- краткость и запоминаемость

- возможна региональная привязка в названии (прим. Ялта-Сити)

- ассоциировалось со сферой деятельности (однако уникальность и запоминаемость ценится выше)

- имело аналогичный в зоне .ru домен

Не желательно использовать в названии слова "риэлт" и "эстейт", да и вообще нагромажденные названия типа ЯлтаРеалЭстейт не желательны, т.к. нарушают пункты краткости и запоминаемости.

9 лет назад
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
9 лет назад
#1
Поздравляю с победой в конкурсе!
Спасибо за ваш выбор! Желаю удачи новому агентству!
Заявки фрилансеров
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
9 лет назад
#1
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