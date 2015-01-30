Название Агентства Недвижимости

Придумать название для компании. Сфера деятельности - установка тахографов на грузовой транспорт - мониторинг транспорта - сервис и ремонт грузового транспорта - продажа грузового транспорта Название должно быть уникальным, звучным и легко воспринимающимся. Можно и на русском и на английском Показать глобальность компании ...
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Необходимо разработать название для Агентства Недвижимости.
Локализация: г. Ялта, Крым. В базе предполагаются объекты Южного берега Крыма (сокр, ЮБК)
Однако, привязывать название к локализации, думаю, не обязательно.
В плюсах также учитывается, чтобы название:
- было в своем роде уникальным (бекар, авито, ялта-сити - уникальные названия, имеющие соотв-ее доменное имя) - это наиболее важный параметр
- желательно простое написание как русскими, так и английскими буквами (Becar - Бекар, Yalta-City - Ялта-Сити)
- краткость и запоминаемость
- возможна региональная привязка в названии (прим. Ялта-Сити)
- ассоциировалось со сферой деятельности (однако уникальность и запоминаемость ценится выше)
- имело аналогичный в зоне .ru домен
Не желательно использовать в названии слова "риэлт" и "эстейт", да и вообще нагромажденные названия типа ЯлтаРеалЭстейт не желательны, т.к. нарушают пункты краткости и запоминаемости.
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