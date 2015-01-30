Название Агентства Недвижимости

# 1 — $ 70 # 2 — $ 10

Необходимо разработать название для Агентства Недвижимости.

Локализация: г. Ялта, Крым. В базе предполагаются объекты Южного берега Крыма (сокр, ЮБК)

Однако, привязывать название к локализации, думаю, не обязательно.

В плюсах также учитывается, чтобы название:

- было в своем роде уникальным (бекар, авито, ялта-сити - уникальные названия, имеющие соотв-ее доменное имя) - это наиболее важный параметр

- желательно простое написание как русскими, так и английскими буквами (Becar - Бекар, Yalta-City - Ялта-Сити)

- краткость и запоминаемость

- возможна региональная привязка в названии (прим. Ялта-Сити)

- ассоциировалось со сферой деятельности (однако уникальность и запоминаемость ценится выше)

- имело аналогичный в зоне .ru домен

Не желательно использовать в названии слова "риэлт" и "эстейт", да и вообще нагромажденные названия типа ЯлтаРеалЭстейт не желательны, т.к. нарушают пункты краткости и запоминаемости.