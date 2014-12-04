Название для обучающего проекта

Нейминг и СлоганыЗакрыт15 заявок535 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо придумать название для проекта: обучающий коучинг по открытию малого бизнеса.

Название должно быть либо в западном стиле (при этом понятное нашему человеку), либо в серьёзном стиле, вроде "Высшая бизнес школа".

Нужно придумать как минимум 10 вариантов + нужна будет работа по подбору домена.

Жду ваших заявок.

9 лет назад
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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