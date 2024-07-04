Требуется копирайтер или графический дизайнер для разработки названия женского бренда одежды. Основное внимание уделяется креативности и оригинальности. Идеальные кандидаты должны иметь опыт в нейминге и понимание модной индустрии.
Нейминг Названия авто для компании по продаже авто из-за рубежа
Нейминг Названия авто
Легко и четко произносимое, оригинальное, должно красиво и приятно звучать. Должно читаться на английском. Желательно уникальное, чтобы не было других компаний с таким названием.
Можно сочетание букв которое хорошо звучит
Можно слово из французского, латинского, английского алфавита
Можно сочетание из двух слов коротких (whitewill, blackline, и т д)
Желательно наверное чтобы была отсылка к авто тематике
Также нравятся названия из авто спорта (leman, brooklands, Daytona, Sebring, silverstone, dtm)
Нравятся:
Greats (от слова great, при этом все оно уникальное, т.е. нет других компаний с названием greats)
deiz (тоже уникальное, от слова days др буквами), gate, ridex (уникальное, от ride), raiden (уникальное, очень хорошо звучит), wheels, driver
Тоже уникальные названия:
Mansory, Brabus, keyvany, topcar, jetcar, Dcar (тюнинг ателье и салоны), almi
Нравятся, но уже есть (и они не совсем уникальные):
oscar, octane, level, space, noble, sixt, alpine, skyline, salut (очень нравилось, но занято гавно салоном, apex очень но занято), decar (нравится но есть уже d-car), Exceed (есть марка), prime, premier , first, imperial,
icon, axel; launch,
Nova (есть nova cars небольшие)
Encor
Хорошо звучат, но как будто избитое:
select, selection, black stone, fast lane
Next (вроде ТМ зарегина)
ASAP
Карат,
Trust , сирень (siren) , merit , tandem
Local
magnum
azure
Enzo (enzocar.ru)
Corsa
Upside
Санти
Таргет, sigma, tandem, Sokol (есть небольшой салон)
Legion , legio
Заявки фрилансеров
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