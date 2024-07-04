Нейминг Названия авто

Легко и четко произносимое, оригинальное, должно красиво и приятно звучать. Должно читаться на английском. Желательно уникальное, чтобы не было других компаний с таким названием.

Можно сочетание букв которое хорошо звучит

Можно слово из французского, латинского, английского алфавита

Можно сочетание из двух слов коротких (whitewill, blackline, и т д)

Желательно наверное чтобы была отсылка к авто тематике

Также нравятся названия из авто спорта (leman, brooklands, Daytona, Sebring, silverstone, dtm)

Нравятся:

Greats (от слова great, при этом все оно уникальное, т.е. нет других компаний с названием greats)

deiz (тоже уникальное, от слова days др буквами), gate, ridex (уникальное, от ride), raiden (уникальное, очень хорошо звучит), wheels, driver

Тоже уникальные названия:

Mansory, Brabus, keyvany, topcar, jetcar, Dcar (тюнинг ателье и салоны), almi

Нравятся, но уже есть (и они не совсем уникальные):

oscar, octane, level, space, noble, sixt, alpine, skyline, salut (очень нравилось, но занято гавно салоном, apex очень но занято), decar (нравится но есть уже d-car), Exceed (есть марка), prime, premier , first, imperial,

icon, axel; launch,

Nova (есть nova cars небольшие)

Encor

Хорошо звучат, но как будто избитое:

select, selection, black stone, fast lane

Next (вроде ТМ зарегина)

ASAP

Карат,

Trust , сирень (siren) , merit , tandem

Local

magnum

azure

Enzo (enzocar.ru)

Corsa

Upside

Санти

Таргет, sigma, tandem, Sokol (есть небольшой салон)

Legion , legio