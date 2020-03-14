Нужно разработать герб (эмблему) детского реабилитационного центра

$30
Нейминг и СлоганыЗакрыт18 заявок552 просмотра
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название ано нко "феникс"  на базе старинной усадьбы. 

Дополнительная информация в личке 

4 года назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад