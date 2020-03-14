Во вложении к заданию вы найдете архив, содержащий изображения к каждому из которых мы просим вас придумать названия. При выполнении задания вам нужно учесть ряд условий: - наименования на русском языке, допустимо использование английских, но не более ...
Нужно разработать герб (эмблему) детского реабилитационного центра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
название ано нко "феникс" на базе старинной усадьбы.
Дополнительная информация в личке
- Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $10
обратите внимание Два задания в ОДНОМ проекте. 1. Есть краткое описание сюжета на 2000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Нужно придумать 6-7, можно больше оригинальных вариантов названий. Требуется неймер с опытом и фантазией. 2. ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - крем Действие -уничтожения грибка ногНейминг и Слоганы59 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - спрей для рта Действие -усиленная потенция, пролонгация полового актаНейминг и Слоганы44 заявкиЗакрыт4 года назад
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - спрей Действие - решение проблемы с несвежим дыханиемНейминг и Слоганы61 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык - английский Форм фактор - крем Действие -омоложение, избавление от морщин, мешки под глазамиНейминг и Слоганы49 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Страна - Таиланд Язык- Английский Форм факор- крем До 6-7 символов Подходит не только для псориаза, а и экземы, дерматиты и другие проблемы с кожей. Без избитых Psori...Fix, Lock, Stop итпНейминг и Слоганы43 заявкиЗакрыт4 года назад
- $40
Придумать слоган к мастер -классу [url=https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/]https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/[/url]Нейминг и Слоганы35 заявокЗакрыт4 года назад
Название – DEPO Род занятий - ремонт квартир,домов, офисов и т.д. на территории Испании, Каталония 1. Слоган- должен сочетать душевность и прагматичность. 2. Блокс переменными душевными офферами и вызовом специалиста. Общий посыл для всех оферов - наша задача не ...Нейминг и Слоганы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Для начала, необходимо придумать название компании (бренд)для фирмы, планирующей выпускать одежду для дома, отдыха и спорта всей семьи, только экологически чистые материалы (никакой синтетики!), российское производство.Затем потребуется логотип, страницы в соцсетях, продвижениеи .п. Короче, работы много) Названия - ...Нейминг и Слоганы24 заявкиЗакрыт4 года назад