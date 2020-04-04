Придумать название для художественной книги + название онлайн

обратите внимание Два задания в ОДНОМ проекте.

1. Есть краткое описание сюжета на 2000 знаков, при необходимости могу выслать файл всей книги. Нужно придумать 6-7, можно больше оригинальных вариантов названий. Требуется неймер с опытом и фантазией.

2. Придумать название для онлайн обучения интернет профессиям.

Идея: Женщины, девушки, находятся в более уязвимом положение в плане работы, заработка и реализации себя. На них лежит природная миссия - рождения и воспитания детей и совмещать эту миссию с реализацией себя, затруднительно. Эта школа создана для того чтобы женщина, девушка могла получить востребованные навыки и практические знания для удалённой работы (на дому). Смогла зарабатывать и обеспечивать себя. Конечно в школе могут и будут учится и мужчины. Но изначально всё для того, что бы можно было работать удалённо. Постепенно в школу будут добавляться курсы по интернет-профессиям, поискам себя в жизни, навыкам "продавать себя", свои продукты.

Суть школы ("академии", "института"): В школе будет проходить онлайн обучение интернет профессиям.

Главная Миссия: что бы женщины - мамы, не были ущемлены в правах и возможностях.

ПРИМЕР НАЗВАНИЙ-КОНКУРЕНТОВ: Школа интернет профессий profiinternet ; Internet-Professionals School