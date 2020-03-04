Во вложении к заданию вы найдете архив, содержащий изображения к каждому из которых мы просим вас придумать названия. При выполнении задания вам нужно учесть ряд условий: - наименования на русском языке, допустимо использование английских, но не более ...
Название для крема для лица ( омоложение, морщины, мешки под глазами)
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Страна - Таиланд
Язык - английский
Форм фактор - крем
Действие -омоложение, избавление от морщин, мешки под глазами
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