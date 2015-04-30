Описания товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен26 заявок328 просмотров

Художественно-техническое описание товаров (межкомнатные двери 46 шт.) — интересные, разные, уникальные. Примерно 500 знаков в каждом. Подробности по запросу.

10 лет назад
Sergo-K
Сергей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$30
10 дней
Спасибо Елене! Все выполнено в срок с заявленным качеством.
Большое спасибо за сотрудничество. Все отлично!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад