придумать название для группы разработчиков

Придумать название для будущего проекта - вещь безусловно ответственная... Ведь с этого все и начинается... Екатерина справилась с поставленной задачей на все 100. Выверенные, простые и не очень, эффектные и аскетичные, современные названия предлагались быстро на протяжении всей работы. За отношение и проделанную работу ставлю высший балл=)