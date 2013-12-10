Придумать название для группы разработчиков

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Завершен1 заявка316 просмотров

придумать название для группы разработчиков

11 лет назад
c-villain
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$30
3 дня
Придумать название для будущего проекта - вещь безусловно ответственная... Ведь с этого все и начинается... Екатерина справилась с поставленной задачей на все 100. Выверенные, простые и не очень, эффектные и аскетичные, современные названия предлагались быстро на протяжении всей работы. За отношение и проделанную работу ставлю высший балл=)
Спасибо за интересный и креативный проект! Работать было вдвойне приятно, поскольку мне близка эта сфера. Очень довольна сотрудничеством с Александром!

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kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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