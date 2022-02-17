Придумать название сайта про ЕГЭ

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#1$5

Здравствуйте. Необходимо придумать название сайта про ЕГЭ (Единый государственный экзамен, проводимый в России).

Критерии для доменного имени:

  • Содержит в названии ЕГЭ (EGE);
  • Просто и легко читается, как на кириллице, так и на латинице;
  • Название на латинице доступно к регистрации в зоне .RU (пример﻿);
Предпочтения буду отдавать коротким доменам без тире (-) и цифр. Но такие варианты все равно рассматриваю, так что присылайте.
2 года назад
seostrelcov
Юрий 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
Ky3MuT4
Денис 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
#1
Спасибо за название.
Благодарю за конкурс, было интересно) Только просьба на будущее — подтверждайте пожалуйста выполнение задания вместе с завершением конкурса, иначе оплата недоступна.
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#1
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