Сообщество здоровых людей

# 1 — $ 15

Требуется неординарный и креативный человек, выдумщик и фантазер, способный подобрать слоган/название/свободное доменное имя (зона .com) для проекта посвященного ряду методик, как простой и легкой системе здорового питания, направленной на избавление от лишнего веса, так и на тех людей, кто желает прокачать тело.

Ресурс будет включать практический курс изменения пищевых привычек, методики тренировок "для маленьких" и проч.

Сервис предназначен для лиц 20+, желающих улучшить качество жизни, включая толстушек, которые не верят в волшебные пилюли и диеты, так и тех кто хочет увеличить мышечную массу к летнему сезону.

Основная ЦА женщины, однако это не исключает присутствие мужчин.

Разработать лого/цветовое решение/м.б. слоганы.

Вполне возможно начать вести свой авторский блог/рекомендации/рубрику делюсь личным опытом.

Ориентировочный бюджет 1000 рублей/450 гривен, максимальный срок 3 дня, затем обсуждаем дальнейшие шаги.