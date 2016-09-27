Отретушировать 51 фотографию

$47
Обработка фотографийЗакрыт90 заявок842 просмотра
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Необходимо отретушировать 51 фотографиюИзображения в формате JPGфотографии вот здесь https://1drv.ms/f/s!AugN-9vQxZNvbhBFaRUgHDJtlKY , там же в отдельной папке примеры фотографий, которые должны получиться.Дополнительно к основной обработке: добавить яркости (фото мяса краба в особенности), устранить дефекты упаковки (такие как: пыль на крышке банки, отклеившаяся пленка на упаковке)Обработанные фото должны быть 1000х1000 px

7 лет назад
ksen_demidova
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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