Отретушировать 51 фотографию

Необходимо отретушировать 51 фотографиюИзображения в формате JPGфотографии вот здесь https://1drv.ms/f/s!AugN-9vQxZNvbhBFaRUgHDJtlKY , там же в отдельной папке примеры фотографий, которые должны получиться.Дополнительно к основной обработке: добавить яркости (фото мяса краба в особенности), устранить дефекты упаковки (такие как: пыль на крышке банки, отклеившаяся пленка на упаковке)Обработанные фото должны быть 1000х1000 px