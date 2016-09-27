Создание инфографики

Редактировать фото
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Приветствую. Требуется нарисовать около 10 инфографических картинки в фотошопе. На самом деле их не больше 7, все мелкие кроме одной. Обязательно использовать иконки, картинки, шкалы. Подробное ТЗ есть. Все в одном стиле, поэтому работы не много.
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