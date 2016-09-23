Фото-ретушь губ

C Александром приятно работать. Порадовало то, что заказчик знает, каким он хочет видеть результат и умеет объяснить это исполнителю. Никаких вопросов по оплате, грамотности ТЗ или же проверке - не возникло. Александр поддерживает связь во время работы над проектом, быстро дает ответы на возникающие вопросы. И в дальнейшем буду с удовольствием работать над его задачами. Рекомендую всячески!