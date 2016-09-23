Фото-ретушь губ

Нужен фотомонтаж - Фотошоп фотографии. Необходимо добавить элемент на фото. Нужно чтобы все выглядело качественно и реалистично.
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Коллеги, здравствуйте! Есть лендинг orangecreative (точка) ру. Там физиономия фрика на главном экране. Нужно отретушировать ее так, чтобы губы (и область губ) были как у нормального человека. Нужна тонкая работа, возможно губы, по сути, придется нарисовать заново. PSD вышлем исполнителю.
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