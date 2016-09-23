Фото-ретушь губ

$50
Обработка фотографийЗавершен12 заявок302 просмотра
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Коллеги, здравствуйте! Есть лендинг orangecreative (точка) ру.  Там физиономия фрика на главном экране. Нужно отретушировать ее так, чтобы губы (и область губ) были как у нормального человека. Нужна тонкая работа, возможно губы, по сути, придется нарисовать заново. PSD вышлем исполнителю.

7 лет назад
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Sven9
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличная работа! Сергей практически нарисовал губы заново! Классная ретушь очень сложного случая. Рекомендую)
C Александром приятно работать. Порадовало то, что заказчик знает, каким он хочет видеть результат и умеет объяснить это исполнителю. Никаких вопросов по оплате, грамотности ТЗ или же проверке - не возникло. Александр поддерживает связь во время работы над проектом, быстро дает ответы на возникающие вопросы. И в дальнейшем буду с удовольствием работать над его задачами. Рекомендую всячески!
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