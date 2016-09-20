Нужно удалить с картинки лишний текст

Необходимо обработать фото для портфолио. Убрать задний фон. подставить деревья. На пол положить или песок или зеленую травку. Фото должно быть ярким и натуральным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Время доброе всем. Ребята есть простая работа, есть картинка на ней текст, прикрепил вторую картинку красным зачеркнуто, то что нужно убрать. Естественно не просто вырезать, а чтоб все было вровень аккуратно, а не просто выдернуто) убрать как будто их там и не было.
Оставляйте ваши заявки, указывайте цену и сроки.
- Похожие заказы
- Обработка фотографий18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, неосходимо сделать на фото динамичный элемент К примеру на приложеном фото, нужно сделать чтобы пар двигался СпасибоЗакрыт7 лет назад
За основу берем картинку 1 или картинку 1_1. Мы хотим, чтобы текстура (прожилки) данной картинки имела фиолетовый оттенок. Как на примере, картинка 2, но немного светлее. Сроки, цена. Возможно понадобится несколько вариаций.Обработка фотографий28 заявокЗакрыт7 лет назад
Все фото - привести в нормальный вид. Черно-белые сделать цветными. Первое фото цветное - отредактировать, убрать руку, сменить фон. Фото нужно для памятника на могилку.Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо на человека одеть шарф Шарф должен быть черно желтый полосатый в стиле Билайн. В приложении: Человек на кого необходимо одеть шарф Образец на ком одет шарф И сам шарф как он должен выглядеть.Обработка фотографий54 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо убрать не нужные пятна, родинки, бородавки.Убрать тени. В общем сделать как для глянцевого журнала. Задний фон сделать белым. Образец фото ниже. Остальные 5 фото вышлю выбранному исполнителю. Оставляя заявку желательно показать образец работы.Завершен7 лет назад
[b]Задача:[/b] 1. Необходимо вырезать девушку из фона так, чтобы были вырезаны аккуратно волосы. 2. Фото отретушировать как "для глянцевого журнала"! [b]Что должно быть на выходе:[/b] [list][*]PSD-файл.[/list] [b]Требования к исполнителю: [/b][list][*]Ссылки на подобные работы.[*]Указывайте в заявке максимум контактных данных, в том числе ...Завершен7 лет назад
Для оформления главной страницы нужно сделать цвето-коррекцию фотографии. Файл фотографии в RAW формате (CR2). фотография и ссылка на сайт в архиве. https://yadi.sk/d/9bsqwRZmvHRehОбработка фотографий29 заявокЗакрыт7 лет назад
требуетса фотомонтаж для свадебных проектов.Обработка фотографий48 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Высылаю 24 папки в каждой 3 фотографии (насадка для декорации тортов в 2 ракурсах и фото тортика). Итого 72 фотографии. [b]Задача:[/b] 1) Фон - белый; 2) Обработать фото чтобы шикарно выглядели; 3) Отдельно поработать с насадками: убрать пятна, царапины ...Завершен7 лет назад