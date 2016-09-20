Нужно удалить с картинки лишний текст

Обработка фотографийЗавершен18 заявок331 просмотр
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Время доброе всем. Ребята есть простая работа, есть картинка на ней текст, прикрепил вторую картинку красным зачеркнуто, то что нужно убрать. Естественно не просто вырезать, а чтоб все было вровень аккуратно, а не просто выдернуто) убрать как будто их там и не было. 

Оставляйте ваши заявки, указывайте цену и сроки. 

7 лет назад
bohdan_vasylenko
Богдан 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
7Alex7
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро и качественно сделана работа. Александр знает свое дело. Лучшие рекомендации.
Богдан отличный заказчик. Оплата и изложения задачи на высоте. Спасибо.
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