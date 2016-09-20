Нужно удалить с картинки лишний текст

Время доброе всем. Ребята есть простая работа, есть картинка на ней текст, прикрепил вторую картинку красным зачеркнуто, то что нужно убрать. Естественно не просто вырезать, а чтоб все было вровень аккуратно, а не просто выдернуто) убрать как будто их там и не было.

Оставляйте ваши заявки, указывайте цену и сроки.