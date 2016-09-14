Требуется фотомонтаж для свадебных проектов.

Здравствуйте! Высылаю 24 папки в каждой 3 фотографии (насадка для декорации тортов в 2 ракурсах и фото тортика). Итого 72 фотографии. [b]Задача:[/b] 1) Фон - белый; 2) Обработать фото чтобы шикарно выглядели; 3) Отдельно поработать с насадками: убрать пятна, царапины ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуетса фотомонтаж для свадебных проектов.
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