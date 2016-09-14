Нужно обработать фотографию для сайта

Обработка фотографийЗакрыт29 заявок432 просмотра
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Для оформления главной страницы нужно сделать цвето-коррекцию фотографии.

Файл фотографии в RAW формате (CR2). 

фотография и ссылка на сайт в архиве.

https://yadi.sk/d/9bsqwRZmvHReh

7 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад