Вырезать девушку и обработать фотографию

Обработка фотографийЗавершен11 заявок281 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

1. Необходимо вырезать девушку из фона так, чтобы были вырезаны аккуратно волосы.

2. Фото отретушировать как  "для глянцевого журнала"!

Что должно быть на выходе:

  • PSD-файл.
Требования к исполнителю:

  • Ссылки на подобные работы.
  • Указывайте в заявке максимум контактных данных, в том числе и skype.
  • Оплата проекта только после его выполнения.
Фото отправлю выбранному исполнителю.
7 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$5
1 день
Алла быстро и профессионально справилась с поставленной задачей! По качеству работы вижу, что опыт у неё очень большой. Также были учтены мои пожелания.
Александр прекрасный заказчик приятно с ним работать.он знает что хочет и четко указывает что сделать.Быстрая оплата.Буду рада если для меня будут еще заказы. Всем фрилансерам рекомендую как ответственного человека!