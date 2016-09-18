Нужно отретушировать 6 фотографий

Обработка фотографийЗавершен17 заявок315 просмотров
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Необходимо убрать не нужные пятна, родинки, бородавки.Убрать тени. В общем сделать как для глянцевого журнала.

Задний фон сделать белым.

Образец фото ниже. Остальные 5 фото вышлю выбранному исполнителю.

Оставляя заявку желательно показать образец работы.

7 лет назад
Gendospon
Геннадий 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
swantanya
Таня 
42 годаМолдова
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Татьяна с заданием справилась быстро и оперативно, качество работы на уровне, к стати и не дорого. ,Я не ошибся с выбором, этому исполнителю можно доверять. Желаю удачи в работе, хороших заказов и спасибо за оперативность.
Геннадий - идеальный заказчик! С чувством юмора - на мои ошибки реагировал очень мягко) Задание изложено понятно и подробно, легко и приятно работать! Оплата быстрая. Очень рекомендую!!! Благодарю за Ваш выбор и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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