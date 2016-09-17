Необходимо в фотошопе одеть шарф на человека

Обработка фотографийЗакрыт54 заявки1366 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо на человека одеть шарф

Шарф должен быть черно желтый полосатый в стиле Билайн.

В приложении:

Человек на кого необходимо одеть шарф

Образец на ком одет шарф

И сам шарф как он должен выглядеть.

7 лет назад
FleshKiller
Максим 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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