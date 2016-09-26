Необходимо обработать фотографии

Обработка фотографийЗавершен14 заявок247 просмотров
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Привет всем!

Прикрепляю архив с 12-тю фотографиями продуктов.  Нужно сделать фотографии на прозрачном фоне. То есть, что вокруг контуров фотографии ничего не было.  Убрать блики,  в общем обработать фото.

http://dropmefiles.com/s8FZT 

7 лет назад
misha_evro
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Photoedition
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Все быстро и четко! Исполнитель выполнил даже больше чем оговаривалось. Коммуникация через скайп, оплата после проверки заказа. Рекомендую...
Спасибо за сотрудничество :) Вовсе не дотошный и прямолинейный заказчик, рекомендую!
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