Реставрация одной фотографии

Всвязи с большим колличеством предложений и разброса по цене и срокам. Выкладываю фото которое нужно отреставрировать.

отсканировано в 600dip

без выдачи фотографии на руки.

хочется видеть в вашем портфолио отреставрированные фотографии, желательно работы с "убитым" качеством первоначального фото, чтобы не тратить время и деньги, так как слова "есть огромный опыт" должны поддверждаться уже готовыми работами.

апд: Спасибо всем! исполнитель уже нашелся.