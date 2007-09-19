Реставрация одной фотографии

Обработка фотографийЗакрыт10 заявок396 просмотров
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Всвязи с большим колличеством предложений и разброса по цене и срокам. Выкладываю фото которое нужно отреставрировать.

отсканировано в 600dip

без выдачи фотографии на руки.

хочется видеть в вашем портфолио отреставрированные фотографии, желательно работы с "убитым" качеством первоначального фото, чтобы не тратить время и деньги, так как слова "есть огромный опыт" должны поддверждаться уже готовыми работами.

апд: Спасибо всем! исполнитель уже нашелся.

16 лет назад
zacepka
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
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