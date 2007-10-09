Графическое портфолио

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Требуется сделать графическое портфолио методом наложения определенной структуры на фото или рисунок.

Пример А:дано 1.Вечернее платье,2.Текстура сети-Требование платье покрытое сетью.

Пример В:1.Автомобильное кресло,2.Текстура дерева

Нужен очень хороший дизайнер-художник способный творчески реализовать эту идею в электронном виде.

Объем работ средний( не менее 20 эскизов,возможно больше)

Для связи [email protected]

Москва.

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