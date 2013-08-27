Дизайнер, художник-иллюстратор

Matte-paint - создание нереальных пейзажей (в тч цветокоррекция, обтравка, ретушь и другая подготовка изображений), анимация (в тч основы Actionscript), компьютерная графика.

Все эти навыки я использую для:

- создания иллюстраций для книг,

- дизайна сайтов (без верстки),

- создания баннеров (в тч флеш),

- создание концептов для игр, оформления для игр,

- отрисовки персонажей для моделлинга,

- создание карт для ККИ

Мне помогают программы:

Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Adobe Imageready‚ Corel Painter‚ Macromedia Flash‚ Poser‚ Bryce‚ Macromedia Dreamweaver (html руками, знание CSS)‚ Apophysis‚ и планшет Wacom.

Сотрудничество с компаниями -"Coca-Cola", "Росспиртпром", "Амадеус","CostinPublishing", "Беловодье"...

Участие в оформлении игр "Warchaos","Land of rain", "Tenneta"...

Образование:

РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет) (высшее), с 1997 по 2002

Специальность: менеджер-предприниматель

Диплом с отличием.

Во время учебы - упор на изучение дисциплин - маркетинг и реклама.

Дополнительная информация

Водительские права: Категория B

Рекомендации и ссылки: Мое портфолио и рекомендации по адресу - http://www.free-lance.ru/users/Flamewave

Ключевые навыки и достижения: Диплом с отличием.

Вхожу в список программы "Российские интеллектуальные ресурсы" московского правительства - "Лучшие выпускники учебных заведений г. Москва -2002"

Вышла в цифровую живопись в 2004 году, в 2007 иллюстрация принята в каталог цифрового арта России - "Пойнт-2", добилась стабильного дохода во фрилансе.

Я знаю и применяю законы дизайна (композиция, цветоподача, психология),

законы юзабилити сайтов,

имею аналитический опыт конкурирующих интернет-ресурсов (от дизайна до рекламы и PR)

умею вести переговоры,

умею организовывать свое рабочее время.

Дополнительные сведения: Новатор, энтузиаст, предприниматель.

Интересно все новое.

Ответственна, организованна, креативна, целеустремленна.

Занятия в свободное время: Рисую с детства. Рисунок от руки, авторские работы.

Постоянно самосовершенствуюсь в изучении графических пакетов (2D и 3D), ориентируюсь в направлениях и тенденциях цифрового арта.

Мой магазин flamewave.printdirect.ru

почта: [email protected]

ICQ 166075330

близкие увлечения: фэнтези, фентези, фентази, фэнтази, сказка, красота, феи, эльфы, мифы, легенды, мифические животные, рпг, фантастика, sci-fi