Дизайнер, художник-иллюстратор
Matte-paint - создание нереальных пейзажей (в тч цветокоррекция, обтравка, ретушь и другая подготовка изображений), анимация (в тч основы Actionscript), компьютерная графика.
Все эти навыки я использую для:
- создания иллюстраций для книг,
- дизайна сайтов (без верстки),
- создания баннеров (в тч флеш),
- создание концептов для игр, оформления для игр,
- отрисовки персонажей для моделлинга,
- создание карт для ККИ
Мне помогают программы:
Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ Adobe Imageready‚ Corel Painter‚ Macromedia Flash‚ Poser‚ Bryce‚ Macromedia Dreamweaver (html руками, знание CSS)‚ Apophysis‚ и планшет Wacom.
Сотрудничество с компаниями -"Coca-Cola", "Росспиртпром", "Амадеус","CostinPublishing", "Беловодье"...
Участие в оформлении игр "Warchaos","Land of rain", "Tenneta"...
Образование:
РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет) (высшее), с 1997 по 2002
Специальность: менеджер-предприниматель
Диплом с отличием.
Во время учебы - упор на изучение дисциплин - маркетинг и реклама.
Дополнительная информация
Водительские права: Категория B
Рекомендации и ссылки: Мое портфолио и рекомендации по адресу - http://www.free-lance.ru/users/Flamewave
Ключевые навыки и достижения: Диплом с отличием.
Вхожу в список программы "Российские интеллектуальные ресурсы" московского правительства - "Лучшие выпускники учебных заведений г. Москва -2002"
Вышла в цифровую живопись в 2004 году, в 2007 иллюстрация принята в каталог цифрового арта России - "Пойнт-2", добилась стабильного дохода во фрилансе.
Я знаю и применяю законы дизайна (композиция, цветоподача, психология),
законы юзабилити сайтов,
имею аналитический опыт конкурирующих интернет-ресурсов (от дизайна до рекламы и PR)
умею вести переговоры,
умею организовывать свое рабочее время.
Дополнительные сведения: Новатор, энтузиаст, предприниматель.
Интересно все новое.
Ответственна, организованна, креативна, целеустремленна.
Занятия в свободное время: Рисую с детства. Рисунок от руки, авторские работы.
Постоянно самосовершенствуюсь в изучении графических пакетов (2D и 3D), ориентируюсь в направлениях и тенденциях цифрового арта.
Мой магазин flamewave.printdirect.ru
почта: [email protected]
ICQ 166075330
близкие увлечения: фэнтези, фентези, фентази, фэнтази, сказка, красота, феи, эльфы, мифы, легенды, мифические животные, рпг, фантастика, sci-fi
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