Нужна студия для озвучки компьютерной игры.

ОзвучиваниеЗакрыт42 заявки1114 просмотров
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Нужна студия для озвучки компьютерной игры. Голос мужской и женский.

50 персонажей, озвучить частично или полностью весь скрипт.

3 года назад
ed-bred
Эдгар 
39 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад