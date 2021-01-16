Озвучка текста мужским голосом

Озвучить текст мужским голосом .длительность примерно 60 секунд. текст прикреплен ниже. для начала сделать демо вариант . прочитать 3-4 предложения и отправить. выберем из пробных вариантов. также указать сумму оплаты и срок. Текст может быть изменен.

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