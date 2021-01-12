Мужской голос – 1 минута

Добрый день! Необходимо озвучить текст (598 слов). Рассказ о китайском форте Цзяюй. Темп озвучки и голос (примерно) как в прикрепленном mp3 файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен похожий мужской голос для озвучивания видео на 1 минуту
https://drive.google.com/drive/folders/1oFAKBF3zYY5OiUZvifzY2tASZOjWm98w?usp=sharing
По возможности запись нужна сегодня.
Оплата ЮMoney.
- Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Здравствуйте, необходимо перевести достаточно простой текст(не через гугл, а профессионально на разговорный): 12 абзацев, в среднем 1 абзац: 15 слов Итого примерно: 180-200 слов И записать их в одну или несколько звуковых дорожек. Если согласны выполнить, напишите свой телеграм/дискорд ...Озвучивание21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Ролик длиной 8 минут, присылайте примеры своего голосаОзвучивание132 заявкиЗакрыт3 года назад
Привет! Если ты в совершенстве знаешь английский и у тебя американский или канадский акцент, то присылай своё демо! Нужно сделать запись для канала на Ютуб. Длина озвучки 10 минут.Озвучивание2 заявкиЗакрыт3 года назад
Количество знаков без пробелов - 25530 Укажите стоимость!Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо перевести и профессионально озвучить видеоролики на тему создания анимаций. Таких видеороликов будет большое количество, все на тему программирования/ веб-дизайна/ анимации и т.д. На данном этапе есть готовые видеоролики по созданию анимации, которые нужно перевести ...Озвучивание12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо озвучить готовые тексты (примерно 352 слова). Разработан квест-бокс с 6 заданиями. Необходимо тексты для заданий озвучить мужским голосом. Сюжет заключается в том, что группа расследовала пропажу людей и за ними началась слежка. Каждое задание необходимо сформировать ...Озвучивание14 заявокЗакрыт3 года назад