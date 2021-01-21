Озвучить текст (~5 мин)

ОзвучиваниеЗавершен11 заявок312 просмотров
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Добрый день!

Необходимо озвучить текст (598 слов).

Рассказ о китайском форте Цзяюй.

Темп озвучки и голос (примерно) как в прикрепленном mp3 файле.  

3 года назад
Alexander_Solo
32 годаКитай
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Alex_Nuvis
46 летУкраина
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
3 года назад
$15
1 день
Вот, что значит Профессионал с большой буквы! Заказ выполнен очень качественно и быстро, с минимальными объяснениями от меня чего я хочу. Также Александр дал дельные советы, за что ему еще раз большое спасибо.
Приятный заказчик: чёткое задание, вовремя оплата и всегда на связи для уточнения деталей. Рекомендую к сотрудничеству!
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