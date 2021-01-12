Перевести и озвучить текст для видеоролика

Ролик длиной 8 минут, присылайте примеры своего голоса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо перевести достаточно простой текст(не через гугл, а профессионально на разговорный):
12 абзацев, в среднем 1 абзац: 15 слов
Итого примерно: 180-200 слов
И записать их в одну или несколько звуковых дорожек.
Если согласны выполнить, напишите свой телеграм/дискорд для связи
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