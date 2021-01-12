Перевести и озвучить текст для видеоролика

$10
ОзвучиваниеЗакрыт21 заявка957 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо перевести достаточно простой текст(не через гугл, а профессионально на разговорный):

12 абзацев, в среднем 1 абзац: 15 слов

Итого примерно: 180-200 слов

И записать их в одну или несколько звуковых дорожек.

Если согласны выполнить, напишите свой телеграм/дискорд для связи

3 года назад
guest_16110747421404
3 года в сервисе
Был
3 года назад