Озвучить ролик для ютуб

$5
ОзвучиваниеЗакрыт132 заявки2638 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ролик длиной 8 минут, присылайте примеры своего голоса

3 года назад
Weeeeeeww
Алексей 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад