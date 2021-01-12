Озвучка аудио книг

Добрый день. Мы являемся библиотекой чтения , а именно озвучкой аудио книг.

Ищем на постоянную работу человека который будет озвучивать и отфильтровывать рассказы и книги.

В целом записи голоса 30-40 часов за месяц, зарплата фиксированная 1000у.е в месяц.

Если Вас заинтересовало предложение просим сделать тестовую запись и отправить ее нам.