Озвучка аудио книг

ОзвучиваниеЗакрытнет заявок764 просмотра
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Добрый день. Мы являемся библиотекой чтения , а именно озвучкой аудио книг.

Ищем на постоянную работу человека который будет озвучивать и отфильтровывать  рассказы и книги.

В целом записи голоса 30-40 часов за месяц, зарплата фиксированная 1000у.е в месяц.

Если Вас заинтересовало предложение просим сделать тестовую запись и отправить ее нам.  

3 года назад
vitali_85
38 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад