Женский голос. для озвучки коротких рассказов.

ОзвучиваниеЗакрыт64 заявки1464 просмотра
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Рассказы 18+. возраст чтеца 40-50 лет.

рассказы 8-10 минут. цена за каждый рассказ 500 рублей- без торга.

работа стабильная 1-2 рассказа в день. на весь год.

3 года назад
guest_16113823573447
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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