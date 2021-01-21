Нужна начитка текста, кусочками по 5-10 минут, больше 60 фрагментов и текст медитации более 45 фрагментов, большой заказ. Предпочтительно женский чувственный голос Елена
Сделать видео-мануал по сайту с захватом экрана и озвучкой (рус+англ)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать видео-инструкцию по сайту в формате "чтобы чтото переходим сюда и делаем то то"
Есть подробный гайд со скринами в doc формате
Видео нужно с озвучкой на 2х языках (рус и англ)
Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм
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