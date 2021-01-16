Посмотреть и прокомментировать видео

Озвучить текст мужским голосом .длительность примерно 60 секунд. текст прикреплен ниже. для начала сделать демо вариант . прочитать 3-4 предложения и отправить. выберем из пробных вариантов. также указать сумму оплаты и срок. Текст может ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно посмотреть несколько видео для незрячего человека. Мы созвонимся по видеозвонку, я буду наводить камеру на экран ноутбука и воспроизводить видео. Во время воспроизведения вам нужно будет комментировать что происходит на видео.
- Похожие заказы
- Озвучивание102 заявкиЗакрыт3 года назад
Озвучка небольшого анимационного ролика на казахском языкеОзвучивание6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужен похожий мужской голос для озвучивания видео на 1 минуту https://drive.google.com/drive/folders/1oFAKBF3zYY5OiUZvifzY2tASZOjWm98w?usp=sharing По возможности запись нужна сегодня. Оплата ЮMoney.Озвучивание14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо озвучить текст (598 слов). Рассказ о китайском форте Цзяюй. Темп озвучки и голос (примерно) как в прикрепленном mp3 файле.Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Здравствуйте, необходимо перевести достаточно простой текст(не через гугл, а профессионально на разговорный): 12 абзацев, в среднем 1 абзац: 15 слов Итого примерно: 180-200 слов И записать их в одну или несколько звуковых дорожек. Если согласны выполнить, напишите свой телеграм/дискорд ...Озвучивание21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $5
Ролик длиной 8 минут, присылайте примеры своего голосаОзвучивание132 заявкиЗакрыт3 года назад
Привет! Если ты в совершенстве знаешь английский и у тебя американский или канадский акцент, то присылай своё демо! Нужно сделать запись для канала на Ютуб. Длина озвучки 10 минут.Озвучивание2 заявкиЗакрыт3 года назад
Количество знаков без пробелов - 25530 Укажите стоимость!Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад