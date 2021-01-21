Ищу эксперта для создания инфопродукта/курса

Приветствую, давайте сразу к делу. Я ищу эксперта для совместного запуска инфопродукта по одной из следующих тематик: Дизайн, маркетинг в

инстаграм, создание контента для соц.сетей ( Instagram, Tik-Tok и т.д.), психология.

Нужны эксперты, которые имеют за спиной хороший опыт. Обязательно с кейсами и портфолио. От себя готов предложить классные условия сотрудничества.

Возможно, у вас уже есть идея создать своё обучение/или оно уже имеется – пишите смело!

Если же вы не бросили это читать, то жду вашего письма со своим портфолио и кейсами. Буду рад рассмотреть вашу экспертность