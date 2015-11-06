Нужны мужские голоса для озвучки видео роликов

Нужны мужские голоса дляозвучки видео роликов Длительность: 10-15 минут; !!! НУЖНЫ ТОЛЬКО МУЖСКИЕ ГОЛОСА !!! Пишите на мою почту. И обязательно высылайте примеры начиток!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны мужские голоса дляозвучки видео роликов
Длительность: 10-15 минут;
!!! НУЖНЫ ТОЛЬКО МУЖСКИЕ ГОЛОСА !!!
Пишите на мою почту.
И обязательно высылайте примеры начиток!!!
Цена заказа: 1500 рублей или 500 гривен
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