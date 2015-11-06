Нужны мужские голоса дляозвучки видео роликов

ОзвучиваниеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Нужны мужские голоса дляозвучки видео роликов 

Длительность: 10-15 минут; 

!!! НУЖНЫ ТОЛЬКО МУЖСКИЕ ГОЛОСА !!! 

Пишите на мою почту

И обязательно высылайте примеры начиток!!! 

Цена заказа: 1500 рублей или 500 гривен

8 лет назад
Sergey-PR
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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