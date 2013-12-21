Озвучить ролик.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка90 просмотров

Озвучить ролик. Звуковая дорожка должна быть отдельно от ролика. Сценарий ролика прилагается. Сам ролик доступен для скачивания по адресу в интернете: http://www.ex.ua/350907122868

11 лет назад
burdinng
57 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$30
3 дня
Спасибо. Всё в полном порядке!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
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