Озвучить ролик.

Бюджет по договоренности Озвучка рекламных роликов Добрый день. Необходим помощник для озвучивания роликов разных поликлиник и больниц. Основной человек для озвучивания имеется, но он не успевает, ибо работы навалилось очень много. Мы предлагаем ...